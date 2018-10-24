Сильный ветер в Калининграде повалил два дерева и обесточил несколько улиц

СЕГОДНЯ 11:44 2018-10-24T11:45:13+03:00

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В Калининграде в результате порывов сильного ветра упали два дерева на проезжую часть по улице А.Невского и ул. Парковая аллея. Их оперативно убрали, с привлечением поисково-спасательной группы управления по делам ГО и ЧС города.

Как сообщает пресс-служба администрации Калининграда, из-за обрыва воздушных линий не работают 954 светоточки на территориях общего пользования. Восстановлением уличного освещения занимаются бригады электриков «Горсвета».

Кроме того, выявлены несколько подтопленных участков улично-дорожной сети на Советском проспекте, улицах Донского, Дзержинского, 9 Апреля, Летней, Беговой, Тельмана, Баженова.

Ликвидацией подтоплений занимается учреждение «Городское дорожное строительство и ремонт».