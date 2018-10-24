2018-10-24T11:49:48+03:00
Звезды

В Калининграде презентуют впервые изданный альбом с видами Пиллау

Книгу представят в областной научной библиотеке в четверг
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Музей "Фридландские ворота"
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В Калининграде впервые издали альбом с видами Пиллау (ныне – города Балтийска). Уникальность его заключается в том, что большинство представленных в нем открыток ранее нигде не публиковались.

Автором книги выступила Александра Макаревич, а почтовые открытки с красотами довоенного города предоставил коллекционер Денис Дунаевский.

- Это попытка передать облик города довоенного периода, в котором раскрываются особенности архитектурной среды и культурно-общественной жизни горожан. Альбом презентует тематическую коллекцию почтовых открыток конца ХIX – первой половины ХХ века с видами города Пиллау, - говорит составитель.

Презентация альбома «Морской город Пиллау: почтовые открытки и фотографии с видами города конца XIX – первой половины ХХ века» состоится в четверг 25 октября в 18.00 в Калининградской областной научной библиотеке.

На презентации книги будет организована выставка оригинальных почтовых открыток с видами Пиллау из коллекции Дунаевского.

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