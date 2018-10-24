Калининградская область стала лидером в рейтинге конкурентности закупок

СЕГОДНЯ 11:56 2018-10-24T11:56:41+03:00

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Калининградская область вышла в лидеры общероссийского рейтинга госзаказа по итогам 2017 года. Такие данные приводит Аналитический центр при Правительстве РФ, сообщил руководитель областного Конкурсного агентства Леван Дараселия.

По его словам, регион показал самый высокий в стране уровень конкурентных закупок, проведенных по 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- По итогам 2017 года доля конкурентных закупок в Калининградской области составила 91 процент. Это самый высокий показатель в общероссийском рейтинг», – рассказал глава агентства. По его словам, регион в два раза улучшил указанный показатель в рейтинге: в 2016 году доля конкурентных закупок в регионе оценивалась в 46,28%.