На комфортную среду в Зеленоградске планируют выделить 200 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:01 2018-10-24T12:03:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2019 году на создание комфортной среды в Зеленоградске планируется выделить 200 миллионов рублей. Об этом, как пишет районная газета «Волна», рассказал глава администрации муниципалитета Сергей Кошевой.

Работы по благоустройству в городе в 2019 году будут вестись в рамках программы формирования и создания комфортной среды, сказал он.

- В создание комфортной среду будут вложены колоссальные деньги — 200 миллионов рублей! Такого еще не было в истории округа, района, - цитирует издание главу администрации.

Сообщается, что деньги будут потрачены на благоустройство городского парка, центра города, дворов многоквартирных домов. Также в 2019 году планируется установить новые остановочные павильоны на улицах Железнодорожная, Лермонтова, Подлесная, еще один павильон для ожидающих общественный транспорт появится на Куршской косе — в поселке Рыбачий.