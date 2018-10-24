На строительство Северного обхода Калининграда Москва выделит 4 млрд рублей вместо двух

СЕГОДНЯ 12:24 2018-10-24T12:25:19+03:00

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До конца декабря 2020 года должен быть достроен участок Северного обхода Калининграда от развязки с Московским проспектом до развязки с улицей Александра Невского со строительстовм подъезда к Гурьевску.

Как сообщил сайт Dorinfo, на эти цели из федерального бюджета до конца текущего года будет выделено более 4 млрд рублей, хотя первоначально планировалось 2,2 миллиарда. Общая стоимость проекта - 6,3 млрд рублей.

Напомним, шестикилометровый участок дороги строит питерская компания "ВАД".