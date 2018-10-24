«Калининградтеплосеть» раздает 7 «уволенных с работы» собак

СЕГОДНЯ 12:51 2018-10-24T12:51:29+03:00

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В среду 24 октября пресс-секретарь «Калининградтеплосети» опубликовал на своей персональной странице в фейсбуке объявление о том, что муниципальное предприятие «увольняет» 7 сторожевых псов.

- Сейчас собак заменили камерами, - пишет пресс-секретарь, - штатные кинологи получили расчет, а для мохнатых сторожей требуются добрые хозяйские руки. Собачки воспитаны, ухожены, привиты, имеют ветеринарные паспорта. Идеальные охранники, отличные друзья.

К будущим владельцам у «Калининградтеплосети» есть несколько требований: они должны «хорошо кормить и не обижать».

С этого дня хозяев ждут 6-летний Мухтар, 6-летний Вольф, 5-летний Грэф, 6-летний Рекс, 5-летний Джек, 5-летний Фред, 10-летняя Дейма.