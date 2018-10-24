«Аэрофлот» возобновляет продажу льготных авиабилетов в Калининград
.Фото: Александр Подгорчук
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Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет субсидируемые перевозки на и в Калининград. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Продажа авиабилетов по субсидируемым тарифам на рейсы в Калининград возобновляется сегодня, 24 октября и закончится 1 декабря. Стоимость билета в Москву составит 3800 рублей, в Санкт-Петербург – 3500 рублей.
Напомним, купить льготные билеты в Москву и Санкт-Петербург могут граждане России в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида.