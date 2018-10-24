2018-10-24T13:21:25+03:00
Общество

Два члена Общественной палаты Калининградской области сложили полномочия

Виктор Сергеев
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Татьяна Дмитриева и София Лагутинская сложили полномочия членов Общественной палаты Калининградской области. Об этом сообащет пресс-служба палаты.

Дмитриева покинула Общественную палату после назначения на должность начальника управления культуры администрации Калининграда. В палате одна возглавляла комиссию по межнациональным, межрегиональным отношениям и общественной дипломатии.

Софии Лагутинская мотивировала свой уход «личными обстоятельствами».

Процедура довыборов членов Общественной палаты будет объявлена Калининградской областной думой.

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