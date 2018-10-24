2018-10-24T13:36:27+03:00
Происшествия

В Калининграде в два раза снизилось количество ДТП из-за превышения скорости

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области за последние пять лет в два раза снизилось количество ДТП из-за превышения скорости. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Так, в 2012 году в регионе было зарегистрировано 125 ДТП из-за превышения скорости, в 2017 году – 62 происшествия. Также за пять лет, по данным УМВД, количество погибших в таких авариях сократилось в 3 раза - с 46 человек в 2012 году до 16 за 2017 год. Число раненых уменьшилось с 152 до 92 человек.

В полиции связывают снижении ДТП с установкой комплексов автофиксации нарушений. Сейчас на дорогах Калининграда и области установлено 26 комплексов. За 9 месяцев этого года по данным с комплексов было вынесено более 320 тысяч постановлений о наложении штрафов.

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