Стрелки из Калининграда выиграли пять наград турнира, который провели в соляной шахте
Международный турнир по стрельбе из спортивных винтовок и пистолетов с пневматическим приводом организовали прямо в соляной шахте глубиной 250 метров, расположенной в городе Бохня под Краковом. Туда съехались 127 стрелков из клубов Белоруссии, Польши и России на глубине 250 метров.
Сборная Калининградской области сумела завоевать две золотые, две серебряные и одну бронзовую награды.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, лучший результат продемонстрировали Ева Неман и Александр Белоусов.
Серебро у Глеба Глазунова и Зои Карагадян. Бронзу взял Роман Смирнов.
В грядущие выходные калининградская команда вновь поборется за награды в Польше — на международном турнире в городе Леба Поморского воеводства.