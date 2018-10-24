Стрелки из Калининграда выиграли пять наград турнира, который провели в соляной шахте

СЕГОДНЯ 13:46 2018-10-24T13:46:22+03:00

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Международный турнир по стрельбе из спортивных винтовок и пистолетов с пневматическим приводом организовали прямо в соляной шахте глубиной 250 метров, расположенной в городе Бохня под Краковом. Туда съехались 127 стрелков из клубов Белоруссии, Польши и России на глубине 250 метров.

Сборная Калининградской области сумела завоевать две золотые, две серебряные и одну бронзовую награды.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, лучший результат продемонстрировали Ева Неман и Александр Белоусов.

Серебро у Глеба Глазунова и Зои Карагадян. Бронзу взял Роман Смирнов.

В грядущие выходные калининградская команда вновь поборется за награды в Польше — на международном турнире в городе Леба Поморского воеводства.