Улицу Киевскую и Балтийское шоссе отремонтируют в 2019 году

СЕГОДНЯ 14:24 2018-10-24T15:26:29+03:00

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В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в следующем году пройдет ремонт улицы Киевской и Балтийского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

Накануне на улице Киевской состоялось обсуждение взаимодействия всех структур, которые будут задействованы в процессе ремонта дороги. Среди самых актуальных вопросов – организация дорожного движения, движения трамваев, уличного освещения, ливневой канализации.

- Трамвайный парк имеет проблему с системой ливневой канализации, а она взаимосвязана с ливневкой на улице Киевской, поэтому предстоит решить, что нужно сделать, чтобы минимизировать проблему, подготовив ливневые коллекторы депо к началу ремонта Киевской. Кроме того, на этой улице водовыпуски уходят в озера, и нужно обследовать каждый водовыпуск, чтобы понимать, насколько они будут функционально готовы работать по итогам ремонта. Будем их все обследовать, при необходимости чистить и принимать меры, - отметил начальник дорожно-транспортного управления Олег Кутин.