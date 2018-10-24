«Балтика» не смогла победить в пятом матче подряд

СЕГОДНЯ 14:29 2018-10-24T14:33:44+03:00

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Сегодня «Балтика» провела на выезде матч 18-го тура ФНЛ против команды «СКА-Хабаровск». По калининградскому времени игра началась в 11 часов утра.

Счет на 51-й минуте едва не открыли хозяева. В ворота балтийцев был назначен пенальти, но полузащитник «СКА» Денис Дедечко не сумел воплотить его в гол. Зато калининградцы свой пенальти реализовали. Судья указал на точку на 78-й минуте. Исполнять 11-метровый в ворота хабаровцев вышел Алихан Шаваев, который был точен.

Увы, удержать победный счет «Балтика» уже в очередной раз не смогла. На 81-й минуте отличился защитник «СКА-Хабаровск» Иван Хомуха. Итог - 1:1. «Балтика» осталась на 17-м месте в турнирной таблице. Серия без побед продлилась до пяти матчей подряд.

Следующую игру наша команда проведет в воскресенье, 28 октября, в Калининграде против «Мордовии».