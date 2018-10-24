Бывшего начальника калининградского УМВД подозревают в злоупотреблении полномочиями

СЕГОДНЯ 14:45 2018-10-24T14:48:02+03:00

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника УМВД по Калининградской области Евгения Мартынова, занимавшего пост с 2011 по 2016 годы. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителя Следственного управления СК России по Калининградской области Наталью Гацко.

- В отношении экс-руководителя УМВД России по Калининградской области на основании материалов оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Калининградской области, возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, - отметила Наталья Гацко.