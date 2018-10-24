В Гусеве директора магазина игрушек оштрафовали за продажу пиратских DVD и СD дисков

СЕГОДНЯ 14:50 2018-10-24T14:51:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Гусеве директора магазина игрушек оштрафовали за продажу контрафактной продукции. Об этом сообащет пресс-служба городского суда.

Мужчина помимо игрушек, продавал в своем магазине пиратские DVD и СD диски. Суд квалифицировал его действия по статье «Продажа экземпляров произведений или фонограмм в целях извлечения дохода в случаях, если экземпляры произведений или фонограмм являются контрафактными в соответствии с законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных правах».

Помимо штрафа в 10 тысяч рублей, вся контрафактная продукция конфискована.