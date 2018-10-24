Москва выделит Калининградской области 4 млрд рублей на мелиорацию

СЕГОДНЯ 14:56 2018-10-24T14:57:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Москва направит на развитие мелиорации в Калининградской области около 4 миллиардов рублей. Об это шла речь на заседании Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Калининградской области, которая прошла накануне в Светлогорске.

- В прошлом году Правительство утвердило «дорожную карту». Предстоит много работы – начиная с того, что нужно уточнить состояние всех мелиоративных объектов в области: насосных станций, магистральных каналов, дамб, других объектов, выявить среди них бесхозные. В результате эта сеть должна полноценно заработать, – сказал премьер-министр Дмитрий Медведев. – Мы планируем направить из федерального бюджета на эти мероприятия со следующего года и на период до 2025 года суммарно около 4 миллиардов рублей. Понятно, что этими деньгами здесь тоже дело не ограничится.

Отметим, что сейчас в проведении работ по реконструкции и ремонту нуждается более 70 процентов мелиоративных объектов в регионе.