В Балтийске штормовой ветер повалил 10 деревьев

СЕГОДНЯ 15:22 2018-10-24T15:23:22+03:00

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Усиление ветра в Балтийске не прошло бесследно. Как сообащет администрация муниципалитета, на территории района ветер повалил 10 деревьев.

Также произошло произошло три обрыва уличного освещения, шесть подтоплений ливневой канализации.

- Специалисты МБУ «Благоустройство» работают в аварийном режиме. Без света остается пер. Сосновый, на улице Пугачева из-за ветра вышли из строя 3 фонаря, - рассказали в администрации.

Отметим, что сегодня из-за штормового предупреждения в балтийске отменили занятия в школах.