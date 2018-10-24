2018-10-24T15:23:22+03:00
Общество

В Балтийске штормовой ветер повалил 10 деревьев

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Усиление ветра в Балтийске не прошло бесследно. Как сообащет администрация муниципалитета, на территории района ветер повалил 10 деревьев.

Также произошло произошло три обрыва уличного освещения, шесть подтоплений ливневой канализации.

- Специалисты МБУ «Благоустройство» работают в аварийном режиме. Без света остается пер. Сосновый, на улице Пугачева из-за ветра вышли из строя 3 фонаря, - рассказали в администрации.

Отметим, что сегодня из-за штормового предупреждения в балтийске отменили занятия в школах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24