В Балтийске штормовой ветер повалил 10 деревьев
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Усиление ветра в Балтийске не прошло бесследно. Как сообащет администрация муниципалитета, на территории района ветер повалил 10 деревьев.
Также произошло произошло три обрыва уличного освещения, шесть подтоплений ливневой канализации.
- Специалисты МБУ «Благоустройство» работают в аварийном режиме. Без света остается пер. Сосновый, на улице Пугачева из-за ветра вышли из строя 3 фонаря, - рассказали в администрации.
Отметим, что сегодня из-за штормового предупреждения в балтийске отменили занятия в школах.