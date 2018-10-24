Авиакомпания «Победа» начала полеты из Калининграда в Рим
.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ
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В среду, 24 октября, состоялся первый рейс из аэропорта Храброво в римский аэропорт Фьюмичино. Рейсы обслуживает бюджетная авиакомпания "Победа", которая начала продажу билетов в Рим в августе текущего года.
Как сообщается, полеты осуществляются по понедельникам, средам и пятницам. Все рейсы «Победа» выполняет на современных комфортабельных самолетах Boeing 737-800, поставляемых во флот авиакомпании напрямую с завода-производителя.
Средняя стоимость билета туда-обратно - около 5 тысяч рублей.