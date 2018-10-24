2018-10-24T15:53:14+03:00
Туризм

Авиакомпания «Победа» начала полеты из Калининграда в Рим

Кирилл Алексеев
Поделиться:
..Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ
Изменить размер текста:

В среду, 24 октября, состоялся первый рейс из аэропорта Храброво в римский аэропорт Фьюмичино. Рейсы обслуживает бюджетная авиакомпания "Победа", которая начала продажу билетов в Рим в августе текущего года.

Как сообщается, полеты осуществляются по понедельникам, средам и пятницам. Все рейсы «Победа» выполняет на современных комфортабельных самолетах Boeing 737-800, поставляемых во флот авиакомпании напрямую с завода-производителя.

Средняя стоимость билета туда-обратно - около 5 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24