Авиакомпания «Победа» начала полеты из Калининграда в Рим

СЕГОДНЯ 15:46 2018-10-24T15:53:14+03:00

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В среду, 24 октября, состоялся первый рейс из аэропорта Храброво в римский аэропорт Фьюмичино. Рейсы обслуживает бюджетная авиакомпания "Победа", которая начала продажу билетов в Рим в августе текущего года.

Как сообщается, полеты осуществляются по понедельникам, средам и пятницам. Все рейсы «Победа» выполняет на современных комфортабельных самолетах Boeing 737-800, поставляемых во флот авиакомпании напрямую с завода-производителя.

Средняя стоимость билета туда-обратно - около 5 тысяч рублей.