Калининградский зоопарк закрыли из-за штормового ветра
Посетить учреждение можно будет в четверг, если позволит погода
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Калининградский зоопарк закрыли из-за усиления северо-западного ветра, порывы которого достигают сегодня, в среду, 24 октября, 25 метров секунду.
Как сообщили в пресс-службе учреждения, зоопарк откроется 25 октября, если позволит погода. По прогнозу метеорологов ветер начнет стихать как раз в четверг.
Напомним, в Калининграде объявлено штормовое предупреждение.
В Калининградском аэропорту «Храброво» из-за сильного ветра произошли изменения в расписании полетов. Из-за порывов сильного бокового ветра на взлетно-посадочной полосе воздушные суда не могут совершить посадку.