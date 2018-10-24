2018-10-24T16:10:06+03:00
Общество

Калининградский зоопарк закрыли из-за штормового ветра

Посетить учреждение можно будет в четверг, если позволит погода
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Калининградский зоопарк закрыли из-за усиления северо-западного ветра, порывы которого достигают сегодня, в среду, 24 октября, 25 метров секунду.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, зоопарк откроется 25 октября, если позволит погода. По прогнозу метеорологов ветер начнет стихать как раз в четверг.

Напомним, в Калининграде объявлено штормовое предупреждение.

В Калининградском аэропорту «Храброво» из-за сильного ветра произошли изменения в расписании полетов. Из-за порывов сильного бокового ветра на взлетно-посадочной полосе воздушные суда не могут совершить посадку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24