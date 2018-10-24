В Музее Мирового океана установили 12-метровый скелет серого кита

СЕГОДНЯ 16:15 2018-10-24T16:15:28+03:00

Он будет демонстрироваться в экспозиции «Глубина»

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Скелет огромного серого кита в калининградском Музее Мирового океана собирали несколько дней. А предшествовал этому целый год кропотливой работы.

Кости кита и их фрагменты (их было под сотню) реставрировали, чистили и красили. Летом пришлось повозиться и изготовить недостающие кости. Например, не хватало нескольких ребер. Делали их из полиуретана и клея с нанесением шпаклевки. Получилось так натурально, что почти не отличишь от оригинала.

- Самое тяжелое было поднять голову кита к потолку. Ее вес около 300 кг. Непросто было поднять и позвоночник, - рассказывает «Комсомолке» музейный таксидермист Николай Целовальник.

Временно 12-метровый кит весом более тонны расположится под лестницей в экспозиции «Глубина». Там в зале уже есть скелет и эмбрион кашалота. А еще хранится настоящее сердце серого кита и коллекция китовых усов.

Уже после завершения строительства корпуса-шара «Планета Океан», скелеты серого кита и кашалота перевезут туда.

Скелет кита прибыл в Калининград в январе прошлого года с Арктического побережья. Останкам морского млекопитающего пришлось совершить путешествие, продлившееся более двух месяцев.