В драмтеатре – премьера фантасмагории «Мертвые души»

СЕГОДНЯ 16:21 2018-10-24T16:21:49+03:00

С первых минут спектакля зрителя поглощает загадочный мир, балансирующий на грани фантастики и реальности

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На 27 и 28 октября - аншлаги. Интерес публики вызвала премьера фантасмагории «Мертвые души» (12+). За основу режиссер Вячеслав Виттих взял пьесу Нины Садур и гоголевскую поэму. Постановщик подчеркивает: «Это наша фантазия, вольное прочтение драматургического и классического материала».

С первых минут спектакля зрителя поглощает загадочный мир, балансирующий на грани фантастики и реальности. Многозначность и современное звучание ему придают музыка, танцы и оригинальная сценография известных питерских художников Игоря Капитанова и Фагили Сельской. Основным элементом оформления сцены стали 20 поролоновых силуэтов «мертвых душ». А костюмы Сельской не привязаны ни к одной эпохе. Пластика и танцы поставлены хореографом Мариной Хайруллиной, художник по свету и спецэффектам – Людмила Воронина. В постановке занята почти вся труппа театра.

Премьерные показы фантасмагории «Мертвые души» также запланированы на 11 ноября и 7 декабря.

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