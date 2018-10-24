В квартире 21-летнего калининградца при обыске нашли с 96 гр. гашиша

СЕГОДНЯ 17:19 2018-10-24T17:19:21+03:00

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В Калининграде задержали мужчину с крупной партией наркотиков. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В квартире неоднократно судимого 21-летнего калининградца на проспекте Мира при обыске обнаружили 96 граммов гашиша.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере», добавили в пресс-службе калининградской полиции. Расследование уголовного дела продолжается.