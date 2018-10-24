После ЧМ более 30 процентов калининградцев стали заниматься физкультурой и спортом

СЕГОДНЯ 17:26 2018-10-24T17:27:12+03:00

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После проведения в Калининграде матчей Чемпионата мира по футболу, регион получил хорошее наследие, в первую очередь – всплеск интереса к спорту. Об этом заявила вице-премьер – министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко в ходе рабочего визита в области министра спорта РФ Павла Колобкова.

- Сейчас более 30 процентов жителей региона систематически занимаются физкультурой и спортом. Задача правительства области – создать для людей эту возможность. Мы строим и реконструируем спортивные объекты. Футбольные площадки, созданные к чемпионату мира, не будут пустовать. Определены детско-юношеские спортивные школы, которые получат их в свое распоряжение, - сказала Наталья Ищенко.

По словам главы министерства спорта РФ, в регионе планируется построить новые спортивные объекты.

- Мы поддерживали, и будем поддерживать регион в части развития спортивной инфраструктуры. Надо использовать тот хороший импульс, который был дан проведением Чемпионата мира по футболу, - сказал Павел Колобков.