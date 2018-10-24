Калининградец отсудил более 170 тысяч за затопленную квартиру

СЕГОДНЯ 17:44 2018-10-24T17:44:30+03:00

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Калининградец взыскал через суд компенсацию за затопленную квартиру. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В сентябре прошлого года квартиру калининградца на улице Багратиона затопило, так как межпанельные швы находились в неудовлетворительном состоянии. Суд установил, что управляющая компания ООО «УК Теплосервис» не обеспечило надлежащее состояние кровли и наружной стены дома.

Московский районный суд взыскал с коммунальщиков около 170 тысяч рублей и обязал в течение 30 дней провести работы по герметизации швов. Компания подала апелляционную жалобу, однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.