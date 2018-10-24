В Калининграде дерево упало на многоэтажку

СЕГОДНЯ 17:49 2018-10-24T18:00:10+03:00

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В среду в Калининграде ветер весь день валил деревья и рвал рекламные баннеры. В 16:00 «Комсомолке» сообщили, что на дом № 78 на улице Багратиона упал тополь. Причем, дерево свалилось как раз на ряд застекленных балконов. О пострадавших информации не поступало.

С утра в регионе зафиксировано усиление ветра до 18 метров в секунду, которое уже привело к ряду других происшествий. Так, утром в поселке Куликово порывом уронило ветрогенератор. На улице Коммунальной в Калининграде дерево упало на автомобили, на улице Рокоссовского сломало пополам взрослую иву, а на улице Невского поваленное дерево перекрыло часть дороги.