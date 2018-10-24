В ноябре на двух улицах в Калининграде запретят парковаться

СЕГОДНЯ 17:51 2018-10-24T17:52:08+03:00

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В ноябре на двух улицах в Калининграде запретят остановку автомобилей. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации.

Дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» с 10 ноября установят на участке ул. Стрелковой (по обеим сторонам дороги) от ул. Озерной до гостиницы «Патриот» и на участке ул. Чернышевского (по обеим сторонам дороги) от ул. Туркменской до ул. Комсомольской.

Власти просят водителей просят быть внимательнее и обращать внимание на знаки.