2018-10-24T18:37:02+03:00
Общество

В Балтийске жители предложили нанести лужу с улицы Головко на карту города

По их словам, она не исчезает даже в сухую погоду
Иван МАРКОВ
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Лужа с улицы ГоловкоЛужа с улицы ГоловкоФото: Сообщество "Типичный Балтийск"
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В среду днем в сообществе «Типичный Балтийск» появилась очередная серия фотографий с улицы Головко, где разлилась огромная лужа. Дожди привели к тому, что лужа начала поглощать новый тротуар и даже затекать в подъезды.

- Новый тротуар на улице Головко скоро смоет. Куда смотрит благоустройство? Кто принимал работы? Почему там потоп? Жители домов в ужасе, - сообщил автор фотографий.

Вскоре начали появляться мнения по поводу половодья, так, один из комментаторов предложил нанести лужу с улицы Головко на карту города, так как «она там вечно». Другие комментаторы посоветовали автору сообщения не нервничать, а просто привыкнуть, ведь «вода в Балтийске повсюду».

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