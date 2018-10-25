В Калининграде горел комплекс «Алые паруса»
К счастью, обошлось без пострадавших
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В минувшую среду, 24 октября, вечером, случился пожар на территории комплекса «Алые паруса» в Рабочем переулке.
На часах было 21:09, когда поступило сообщение о возгорании.
Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, горело помещение парильни в двухэтажном гостевом доме на воде.
Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
О пострадавших не сообщается.