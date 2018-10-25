В Калининграде горел комплекс «Алые паруса»

СЕГОДНЯ 10:25 2018-10-25T10:25:59+03:00

К счастью, обошлось без пострадавших

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В минувшую среду, 24 октября, вечером, случился пожар на территории комплекса «Алые паруса» в Рабочем переулке.

На часах было 21:09, когда поступило сообщение о возгорании.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, горело помещение парильни в двухэтажном гостевом доме на воде.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

О пострадавших не сообщается.