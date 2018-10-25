Калининград вошел в топ-3 самых популярных у туристов на Северо-Западе России

СЕГОДНЯ 10:27 2018-10-25T10:31:48+03:00

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Сервис бронирования жилья Tvil.ru определил самые популярные у туристов города Северо-Западного федерального округа в 2018 году. Рейтинг был составлен по данным броней отелей, апартаментов и домов.

В первую пятерку по популярности у туристов, путешествующих самостоятельно, вошли Санкт-Петербург, Петрозаводск, Калининград, Выборг и Великий Новгород.

По данным Tvil.ru, в Калининграде туристы бронируют жилье в среднем на 4 ночи и тратят на аренду 1,6 тысяч рублей в сутки.

Дешевле всего на Северо-Западе проживание туристам обошлось в Калининграде и Великом Новгороде, дороже всего - в Петербурге и Выборге.