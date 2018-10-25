Калининградцы стали вице-чемпионами международного турнира в Германии

СЕГОДНЯ 10:38 2018-10-25T10:38:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Столица Германии приняла фестиваль регби среди игроков старше 40 лет. В Берлине собралось 12 команд из городов Германии, Италии, Франции, Латвии, Польши и России.

Россию на турнире представила федерация регби Калининградской области, составив костяк международной сборной «Baltic Old Boys».

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, самому опытному участнику турнира от Калининграда было 67 лет.

Сыграв дважды вничью, дважды проиграв и один раз победив, россияне заняли 3 место в своей подгруппе и вышли в плей-офф. Были обыграны спортсмены из Италии и Германии. Однако, в финале наши регбисты уступили местной сборной 0:10 и впервые заняли призовое место отчетных соревнований.

Одним из самых результативных в составе серебряных призеров стал чемпион мира по боевому самбо из Зеленоградского района Александр Зубачев.