Вице-премьер: Летом в Калининградской области подростковая преступность снизилась на треть
Летом этого года в Калининградской области количество совершенных подростками преступлений сократилось на 27,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщил вице-премьер Илья Баринов на подведении итогов профилактической акции «Подросток», которая проходила в регионе.
Количество подростков, принявших участие в совершении преступлений снизилось на 58,3 процента, добавил Баринов.
Также входе проведения акции, была оказана различная помощь 182 семьям и 171 подростку. 25 родителей были трудоустроены, 25 человек прошли лечение от пагубных привычек, 77 подростков получили временную работу.
- Подготовлено и направлено в суд 22 материала о восстановлении законных прав несовершеннолетних, в том числе у семерых – о праве на жилье, - сказал Баринов.