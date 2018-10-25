Вице-премьер: Летом в Калининградской области подростковая преступность снизилась на треть

СЕГОДНЯ 10:52 2018-10-25T10:52:33+03:00

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Летом этого года в Калининградской области количество совершенных подростками преступлений сократилось на 27,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщил вице-премьер Илья Баринов на подведении итогов профилактической акции «Подросток», которая проходила в регионе.

Количество подростков, принявших участие в совершении преступлений снизилось на 58,3 процента, добавил Баринов.

Также входе проведения акции, была оказана различная помощь 182 семьям и 171 подростку. 25 родителей были трудоустроены, 25 человек прошли лечение от пагубных привычек, 77 подростков получили временную работу.

- Подготовлено и направлено в суд 22 материала о восстановлении законных прав несовершеннолетних, в том числе у семерых – о праве на жилье, - сказал Баринов.