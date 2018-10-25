2018-10-25T11:29:51+03:00
Общество

В Калининградский зоопарк бесплатно пустят тех, кто принесет тыкву

Осенняя акция продлится до 4 ноября
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Акцию «Тыква за билет» Калининградский зоопарк объявляет ежегодно, и эта осень не стала исключением. С 29 октября по 4 ноября все, кто принесет тыкву в дар животным, смогут посетить зоопарк бесплатно.

В зоопарке озвучили условия участия:

1. Тыква (тыквы) должна быть свежей и качественной.

2. Общий вес одной или нескольких тыкв должен быть не менее 3 кг.

3. Тыква или тыквы общим весом 3 кг. дают право бесплатного прохода для одного человека, независимо от возраста.

Уже 4 ноября в 13.00 в зоопарке устроят показательные кормления животных тыквами.

Тыкву, богатую витаминами С, Е, В1, В2 и микроэлементами, получают копытные животные, птицы, медведи, капибары, обезьяны, бегемоты, слон, тапиры, дикобразы, еноты.

Дают тыкву и хищникам, например, крупным кошкам. В этом случае её начиняют мясом. Для таких животных тыква служит не столько пищей, сколько способом обогащения среды.

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