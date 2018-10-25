2018-10-25T11:51:00+03:00
Общество

За сутки в Калининграде ветром повалило 20 деревьев

Виктор Сергеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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За сутки в Калининграде из-за штормового ветра произошло падение 20 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Деревья падали на тротуары и проезжую часть: – на ул. А.Невского, Парковой аллее, пр-те Калинина, наб. Карбышева, ул. Д. Донского, ул. Парковой, ул. Багратиона, пересечении ул. Батальной и ул. Судостроительной, ул. Коммунальной, ул. Б. Хмельницкого, ул. Автомобильной, пр-те Советский, ул. Октябрьской, ул. Береговой, ул. Рокоссовского, ул. Комсомольской. Практически все деревья уже распилены и вывезены.

Также в городе было зафиксировано несколько случаев обрывов сетей освещения и подтопления нескольких проездов, однако они не повлекли за собой перебоев в функционировании систем жизнеобеспечения города, заявили в мэрии Калининграда.

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