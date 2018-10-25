2018-10-25T12:14:20+03:00
Общество

Жители Балтийска пожаловались на ржавую водопроводную воду

На некоторых улицах из кранов течет черный песок
Иван МАРКОВ
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Такая вода течет из-под крана у жителей сразу нескольких улиц БалтийскаТакая вода течет из-под крана у жителей сразу нескольких улиц БалтийскаФото: Скриншот сайта
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Вечером 24 октября жители Балтийска в очередной раз пожаловались на грязную воду, текущую из-под крана. В сообществе «Типичный Балтийск» появилось видео, на котором кто-то из жильцов набрал полную ванну ржавой воды. Комментаторы тут же принялись выяснять, у кого похожая картина. Вскоре выяснилось, что ржавчина вместо нормальной воды у жителей Морского бульвара, улицы Штурманской (причем, по словам балтийцев со Штурманской, там с такой водой живут круглый год), улицы Головко и Кронштадтской. С подобной же жалобой обратились и из Приморска.

Но самое жуткое сообщение пришло с улицы Ушакова.

- У нас на Ушакова, д. 25 из-под крана черный песок! – сообщили в комментариях.

При этом, большая часть балтийцев связала появление ржавчины с включением отопления.

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