2018-10-25T12:12:31+03:00
Общество

Высота волн в Балтийском море сегодня достигнет 2,5 метров

Штормовое предупреждение отменено
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Штормовое предупреждение о сильном волнении Балтийского моря отменяется. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, до конца четверга, 25 октября, в прибрежной части Калининградской области ожидается высота волны 1,5-2,5 м.

В открытой части юго-востока Южной Балтики высота волны до 3 метров.

По данным МЧС максимальная высота волны отмечалась в 8 утра во вторник 23 октября на посту в литовской Ниде, Куршская коса. Там зафиксировали волны высотой в 5 метров. При этом 3-метровые волны накатывали в Пионерском.

Главное управление МЧС России по Калининградской области предупреждает: выход в море и внутренние водоемы области при таких погодных условиях опасен.

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