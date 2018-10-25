В Калининградской области назначат дополнительные электрички в ноябрьские праздники
В дни 4 и 5 ноября в расписание движения пригородных поездов в калининградской области внесут изменения. Как сообщает пресс-служба КЖД, связано это с предстоящими в период с 3 по 5 ноября выходными и праздничными днями.
Так, 5 ноября назначаются дополнительные поезда на Мамоновском (из Калининграда до Ладушкина в 9:50, обратно из Ладушкина в 16:35) и на Багратионовском (из Калининграда до Стрельни в 8:05, из Стрельни – в 15.00) направлениях.
Днем ранее, 4 ноября, вечерние поезда отправлением из Калининграда в 18:20, из Советска в 18:01 будут отменены. С 5 ноября эти поезда курсируют согласно расписанию.
5 ноября отменен утренний поезд из Советска отправлением в 6:29. С 6 ноября он возобновит курсирование по расписанию.
В КЖД отметили, что с 6 ноября пригородные поезда на всех направлениях будут курсировать по обычному графику.