В Балтийске директор муниципального предприятия арендовал у себя автомобиль за бюджетные деньги

СЕГОДНЯ 12:29 2018-10-25T12:29:38+03:00

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В Балтийске директора МУП «Балтвода» поймали на аренде автомобиля у самого себя. Как сообщает портал областной прокуратуры, Малыгин Г.В, занимая свою должность, 1 июля 2016 года и 8 сентября того же года незаконно подписал договоры аренды транспортного средства с экипажем, согласно которым арендатором являлось МУП «Балтвода», а арендодателем сам Малыгин Г.В. Причем, автомобиль принадлежал Малыгину на праве личной собственности, то есть директор МУП выступил участником обеих сторон договора аренды. Арендная плата предполагала компенсацию затрат арендодателя на заправку транспортного средства топливом – марки бензин ИА-95.

- В целях устранения выявленных нарушений прокурор обратился в суд с иском о признании недействительными договоров аренды транспортного средства с экипажем, - сообщает пресс-служба прокуратуры, - заключенных между гражданином Малыгиным Г.В. и МУП «Балтвода» в лице директора Малыгина Г.В., а также о взыскании полученных по договорам аренды транспортного средства с экипажем денежных средств.

В ходе рассмотрения гражданского дела судом денежные средства в размере 37 600 рублей возмещены Малыгиным в бюджет муниципального образования. В этой части дело прекращено.