Калининградец погасил долги по алиментам и вернулся в семью после общения с приставами
Профилактическая беседа и перспектива стать фигурантом уголовного дела заставили жителя Правдинска погасить долги по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.
40-летний мужчина задолжал своему 8-летнему ребенку алименты на 350 тысяч рублей. При этом он игнорировал приставов и не приходил к ним на прием.
Сотрудники ведомства установили его местонахождение и принудительно доставили в отдел судебных приставов. Там на него составили административный протокол, а мировой суд приговорил его к 100 часам обязательных работ.
- Также судебный пристав провел профилактическую беседу с должником и разъяснил ему, что если он и дальше будет игнорировать решения суда, то его придется привлечь его к уголовной ответственности, - отметили в пресс-службе ФССП.
После этого мужчина рассчитался с задолженностью, помирился с бывшей супругой и вернулся в семью, чтобы принимать участие в жизни и воспитании своего ребенка.