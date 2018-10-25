Калининградец погасил долги по алиментам и вернулся в семью после общения с приставами

СЕГОДНЯ 12:30 2018-10-25T12:31:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Профилактическая беседа и перспектива стать фигурантом уголовного дела заставили жителя Правдинска погасить долги по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

40-летний мужчина задолжал своему 8-летнему ребенку алименты на 350 тысяч рублей. При этом он игнорировал приставов и не приходил к ним на прием.

Сотрудники ведомства установили его местонахождение и принудительно доставили в отдел судебных приставов. Там на него составили административный протокол, а мировой суд приговорил его к 100 часам обязательных работ.

- Также судебный пристав провел профилактическую беседу с должником и разъяснил ему, что если он и дальше будет игнорировать решения суда, то его придется привлечь его к уголовной ответственности, - отметили в пресс-службе ФССП.

После этого мужчина рассчитался с задолженностью, помирился с бывшей супругой и вернулся в семью, чтобы принимать участие в жизни и воспитании своего ребенка.