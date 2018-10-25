Калининградская область занимает первое место в РФ по урожайности рапса

СЕГОДНЯ 12:37 2018-10-25T12:38:13+03:00

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Калининградская область занимает девятое место в стране по урожайности зерновых и зернобобовых культур и первое – по урожайности рапса. Об этом сообащет Министерство сельского хозяйства РФ.

Средняя по России урожайность рапса составляет 14,4 центнера с гектара, у лидера по производству рапса в Калининградской области - ООО «Новое Поле» - 23,9 центнера с гектара, компания уже собрала 7 486 тонн.

Наивысший объем производства зерна в Калининградской области у ООО «Фурмановское» - 38 тысяч тонн при средней урожайности 58,3 центнера с гектара. Самая высокая урожайность зерна зафиксирована у ЗАО «Залесское молоко»– средний показатель по хозяйству составляет 74 центнера с гектара.