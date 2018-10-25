2018-10-25T12:51:07+03:00
Общество

Сельским учителям, медикам и соцработникам установят фиксированную компенсацию на оплату услуг ЖКХ

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Работникам сельской местности в Калининградской области установят фиксированную сумму компенсаций на плату услуг ЖКХ. Соответствующий проект закона разработало правительство Калининградской области, сообщает пресс-служба Облдумы.

Сейчас проживающим в сельской местности медикам, работникам культуры, соцработникам, ветеринарам и специалистам в сфере физкультура и спорта полагается ежемесячная компенсация в размере половины суммы жилищно-коммунальных расходов, а сельским учителям эти затраты возмещаются полностью.

Власти предложили сделать акцент на принцип социальной справедливости и установить фиксированную компенсацию. В частности, для педагогов – 3500 рублей, для представителей прочих вышеперечисленных категорий – 1750 рублей. Всего на эти цели необходимо заложить в бюджет более 80 млн рублей.

Накануне проект закона поддержал комитет по социальной политике Облдумы.

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