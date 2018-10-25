2018-10-25T13:33:38+03:00
Общество

Открытие сквозного движения на М. Баграмяна вновь перенесли

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде в очередной раз перенесли дату открытия сквозного движения на участке ул. М. Баграмяна.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сквозное движение транспорта на участке набережной Маршала Баграмяна от дома № 2 до дома № 4 будет закрыто до 14 декабря из-за строительства третьей очереди Музея Мирового океана.

Изначально планировалось, что движение будет открыто в конце сентября, однако затем срок перенесли на конец октября.

Также до 30 ноября в Калининграде будет закрыто сквозное движение по бульвару Шевцовой.

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