Житель Правдинска подарил своему другу на день рождения украденный орден Красной звезды

СЕГОДНЯ 13:33 2018-10-25T13:33:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Правдинском районе в незаконном сбыте госнаграды СССР обвиняют 44-летнего ранее не судимого, неработающего жителя. Как сообщает портал областной прокуратуры, мужчина в июне 2018 года, проживая временно у потерпевшего, втайне из его шкатулки вытащил орден Красной звезды, после чего в тот же день подарил награду своему другу на день рождения.

Прокуратура расценила подарок как незаконный сбыт ордена, который на основании экспертного заключения является подлинной государственной наградой СССР.

- Прокурором Правдинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Правдинского района, - сообщает пресс-служба прокуратуры, которому органами дознания предъявлено обвинение в совершении незаконного сбыта государственной награды СССР. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.