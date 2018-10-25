2018-10-25T13:42:31+03:00
Общество

Калининградцу грозит пожизненное заключение за продажу наркотиков

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области задержали 33-летнего мужчину, который занимался распространением карфентанила. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

33-летни житель Черняховского района продавал наркотики через систему закладок. Клиентов он находил среди уголовников, которые платили за наркотики через разные платежные системы. После получения денег наркодилер сообщал места закладок.

При задержании у него нашли 100 пакетиков с наркотиком массой 2,5 грамма. В отношении задержанного уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч.5 ст.228.1 УК РФ «Приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере». Максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы.

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