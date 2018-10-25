2018-10-25T14:22:13+03:00
Общество

На Куршской косе с последствиями шторма борются сотрудники национального парка и пограничники

На создание одного только заграждения от волн потребовалась тысяча мешков с песком
Иван МАРКОВ
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Разрушенная авандюна укреплена мешками с пескомРазрушенная авандюна укреплена мешками с пескомФото: Нацпарк «Куршская коса»
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На Куршской косе третьи сутки продолжается борьба со штормом, разрушающим авандюны. Как сообщает пресс-служба национального парка, созданы заграждения от морских волн на протяжении двух километров косы.

- В самом уязвимом месте уже создан вал из более тысячи мешков с песком в тылу затопленной водой линии тетраподов, - сообщает пресс-служба. - Несмотря на предпринимаемые меры, вода продолжает поступать в лес. На помощь коллективу нацпарка сегодня пришли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.

Ситуацию комментирует и директор национального парка Анатолий Калина, который призвал региональные власти обратить внимание на системность проблемы.

- К сожалению, проект проведенной в 2016-2017 годах на этом участке реконструкции берегоукрепительных сооружений не проходил экологической экспертизы. В результате тетраподы, которые должны были стать ядром защитного берегового вала, в настоящий момент находятся под водой. А ведь на этот проект были потрачены бюджетные деньги и немалые! Подобная ситуация наблюдается и на других участках побережья Калининградской области. Научное сообщество давно доказало, что жесткие берегоукрепительные сооружения только способствуют смыву пляжа. Очевидно, что проблема остается актуальной, и для того, чтобы сохранить побережье, необходимо поменять подход к берегоукрепительный мероприятиям.

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