2018-10-25T15:23:28+03:00
Общество

В Советске продают на «Авито» самый красивый дом города

Здание предлагают приобрести почти за 9 миллионов рублей
Иван МАРКОВ
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Здание уже успело погореть в начале октябряЗдание уже успело погореть в начале октябряФото: Скриншот сайта
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В Советске выставили на продажу самый красивый дом города, который известен тем, что в нем 17 декабря 1930 года родился известный немецкий актер Армин Мюллер-Шталь (в 1945 году его семья, спасаясь от войны, переехала в Берлин).

Автор объявления на Авито сообщает, что готов продать здание за 8 800 000 рублей вместе с землей.

- Бывшее здание общежития, - пишет автор сообщения. - 4 этажа, чердак, подвал, 2 подъезда. 1911-й год постройки. Памятник культуры местного значения. Материал стен: кирпич. Перекрытия: деревянные. Состояние: требует капитального ремонта. Коммуникации: вода, канализация, электричество, возможно подключение газа. Земельный участок 10 соток в собственности. Возможна ипотека. Срочно. Торг.

Сегодня здание представляет собой высокий четырехэтажный дом со щипцами на фронтоне, башенкой, множеством разнообразных декоративных украшений на фасаде и выдающимся угловым эркером. Оно обладает весьма богатым декоративно-художественным убранством.

Напомним, пустует здание с 2010 года после закрытия учебного заведения, к которому относилось общежитие. Несколько лет назад оно было продано физическому лицу, планировавшему его восстановление и реставрацию. 3 октября этого года в здании произошел пожар, который удалось вовремя потушить.

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