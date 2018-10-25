2018-10-25T15:43:54+03:00
Здоровье

В Калининграде планируют построить две новые поликлиники

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В региональном правительстве есть общее понимание по дальнейшему развитию сети объектов здравоохранения в Калининграде. Об этом на заседании общественного совета при главе Калининграда заявил министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.

- В будущем году мы планируем начать разработку проекта для строительства в Калининграде двух новых поликлиник, в этом у нас также есть поддержка и главы региона, и федеральных властей. Мы готовы к самому широкому обсуждению всех вопросов здравоохранения с городскими властями в любом формате, - сказал Кравченко.

По его словам, в последнее время в Калинниграде наблюдается снижение рождаемости «по объективным причинам».

- В городской черте существует хороший тренд в плане роста продолжительности жизни и уменьшения цифр смертности. Этому способствовало в том числе открытие новых отделений в Центральной городской клинической больнице и Городской больнице №1, изменение в перемещении потока пациентов кардиологического профиля, создание выездной паллиативной помощи на базе Городской больницы №2, запуск отделений патанатомии с современной лабораторией, офтальмологии и второй нейрохирургии в областной больнице, - добавил глава областного Минздрава.

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