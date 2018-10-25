В Пионерском уволили сразу четверых депутатов за неверно предоставленные данные в декларациях о доходах

СЕГОДНЯ 15:59 2018-10-25T16:00:26+03:00

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В четверг 25 октября депутаты Пионерского городского округа удовлетворили представление Светлогорского межрайонного прокурора о досрочном прекращении полномочий сразу четверых депутатов. Как сообщил на своей персональной странице в фейсбуке депутат Антон Гендриксон, уволили Алексея Малышева, Сергея Быкова, Сергея Сидорука и Сергея Мовчана.

- Основанием для представления стали неверно предоставленные данные в декларациях о доходах депутатов, - сообщил Гендриксон. - В ходе заседания были заслушаны объяснения самих депутатов, мнение прокурора, руководителей управления по противодействию коррупции правительства и и.о. министра по внутренней политики Калининградской области Владимира Беспалова.

Напомним, что параллельно с креслом депутата уволенные народные избранники занимали и другие посты. Так, Алексей Малышев является гендиректором ООО «МакроСтрой», Сергей Быков генеральным директором ООО «Строительная компания Возрождение», Сидорук - гендиректором ООО «Бизнес-торг», а Мовчан - директором ООО «Автоцентр».