Калининградца оштрафовали на 1,1 млн рублей за уклонение от уплаты таможенных платежей

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-25T16:01:35+03:00

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Жителя Калининграда признали виновным в уклонении от уплаты таможенных платежей и оштрафовали. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского городского суда.

В феврале прошлого года 27-летни мужчина пытался вывезти на пароме в Ленинградскую области несколько седельных тягачей. Чтобы не уплачивать таможенные платежи, он изменил идентификационные номера и подделал регистрационные документы на технику.

Мужчина планировал сэкономить 2 млн рублей, однако суд в итоге оштрафовал его на 1,1 млн рублей.