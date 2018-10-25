Калининградца оштрафовали на 1,1 млн рублей за уклонение от уплаты таможенных платежей
.Фото: Александр Подгорчук
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Жителя Калининграда признали виновным в уклонении от уплаты таможенных платежей и оштрафовали. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского городского суда.
В феврале прошлого года 27-летни мужчина пытался вывезти на пароме в Ленинградскую области несколько седельных тягачей. Чтобы не уплачивать таможенные платежи, он изменил идентификационные номера и подделал регистрационные документы на технику.
Мужчина планировал сэкономить 2 млн рублей, однако суд в итоге оштрафовал его на 1,1 млн рублей.