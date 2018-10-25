2018-10-25T16:45:41+03:00
Происшествия

Сжегший «Поле чудес» калининградец получил два года «строгача»

В прошлом году житель Черняховска устроил грандиозный пожар на местном вещевом рынке
Игорь ОРЕХОВ
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В Черняховске городской суд отправил на два года в исправительную колонию местного жителя, который в июле прошлого года устроил грандиозный пожар на вещевом рынке.

Барахолку на улице Садовой райцентра в народе называли «Полем чудес». Туда-то и прокрался поджигатель в стремлении отомстить сторожу, с которым незадолго до того неудачно для себя поссорился. Не ограничившись одной палаткой, пламя перекинулось на торговые ряды, а затем на здание торгово-развлекательного комплекса и ресторана, располагавшихся по соседству.

Сравнительно мягкий приговор обусловлен тем, что подсудимый заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, без проведения судебного разбирательства.

- По закону, в этом случае назначенное наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, - напомнили в пресс-службе Черняховского горсуда.

И хотя в деле имелось отягчающее обстоятельство – 20-летний парень ранее уже был судим за имущественные преступления, судья решил ограничиться двухлетним сроком в «зоне» для виновного. Правда, провести это время осужденному придется на строгом режиме.

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