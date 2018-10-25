Калининградская область заняла третье место по числу заявок от Северо-Запада на конкурс «Лидеры России»

СЕГОДНЯ 17:43 2018-10-25T17:46:53+03:00

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Для участия в популярном конкурсе управленцев «Лидеры России» за две недели поступило более 227 тыс. заявок из всех регионов РФ и 68 стран мира. От Калининградской области поступило 5,85% заявок от общего числа регистраций по СЗФО. Наш регион занял третье место по числу заявок, - сообщает пресс-служба областного правительства.

- Итоги заявочной кампании говорят о востребованности конкурса «Лидеры России» и повышении к нему интереса как россиян, так и наших соотечественников за рубежом, - говорит Алексей Комиссаров, руководитель проекта «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС.

Подавляющее большинство участников конкурса – граждане России, на долю иностранцев приходится около 2% от общего числа заявок.

Прием заявок на конкурс «Лидеры России» 2018-2019 гг. завершен. Регистрация на конкурс – это только первый шаг. Теперь всем, кто зарегистрировался, необходимо выполнить первое задание дистанционного этапа - до 18:00 27 октября записать и загрузить видеоинтервью с ответами на вопросы о цели своего участия и главном профессиональном достижении.

Конкурс «Лидеры России» – один из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей», учрежденной указом Президента России Владимира Путина 22 мая 2018 года.