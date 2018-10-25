2018-10-25T18:07:11+03:00
Общество

В парке Зеленоградска на озере соорудят новый пирс

Эскиз есть, впереди – конкурс на выбор подрядчика
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Администрация Зеленоградска
Изменить размер текста:

В городском парке Зеленоградска задумали переустроить старый пирс, расположенный на Тортилином пруду. Работы проведут в рамках реализации проектов по комфортной городской среде на 2019 год.

Как сообщает администрация Зеленоградска, эскиз будущего пирса уже разработан, готова и смета. Во сколько приблизительно обойдется сооружение – не сообщается. Впереди конкурс на выбор подрядчика.

Будущий пирс предоставляет собой конструкцию из дерева и металла круглой формы. Пирс состоит из смотровой площадки и дорожки, соединяющей ее с берегом. Диаметр смотровой площадки 10 метров, длинна дорожки - 6 метров, ширина 3 метра. По краям круга установят скамейки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградских врачей обучат новым методикам ранней диагностики рака кожи
В Калининграде дворников обяжут убирать листву с решеток ливневой канализации
Калининградская область заняла третье место по числу заявок от Северо-Запада на конкурс «Лидеры России»
Сжегший «Поле чудес» калининградец получил два года «строгача»
Калининградца оштрафовали на 1,1 млн рублей за уклонение от уплаты таможенных платежей
В Пионерском уволили сразу четверых депутатов за неверно предоставленные данные в декларациях о доходах
В Калининграде планируют построить две новые поликлиники
В Советске продают на «Авито» самый красивый дом города
На Куршской косе с последствиями шторма борются сотрудники национального парка и пограничники
Калининградцу грозит пожизненное заключение за продажу наркотиков
Житель Правдинска подарил своему другу на день рождения украденный орден Красной звезды
Открытие сквозного движения на М. Баграмяна вновь перенесли
Сельским учителям, медикам и соцработникам установят фиксированную компенсацию на оплату услуг ЖКХ
Калининградская область занимает первое место в РФ по урожайности рапса
Калининградец погасил долги по алиментам и вернулся в семью после общения с приставами
В Балтийске директор муниципального предприятия арендовал у себя автомобиль за бюджетные деньги
В Калининградской области назначат дополнительные электрички в ноябрьские праздники
Высота волн в Балтийском море сегодня достигнет 2,5 метров
Жители Балтийска пожаловались на ржавую водопроводную воду
За сутки в Калининграде ветром повалило 20 деревьев
В Калининградский зоопарк бесплатно пустят тех, кто принесет тыкву