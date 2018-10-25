В парке Зеленоградска на озере соорудят новый пирс

СЕГОДНЯ 18:06 2018-10-25T18:07:11+03:00

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В городском парке Зеленоградска задумали переустроить старый пирс, расположенный на Тортилином пруду. Работы проведут в рамках реализации проектов по комфортной городской среде на 2019 год.

Как сообщает администрация Зеленоградска, эскиз будущего пирса уже разработан, готова и смета. Во сколько приблизительно обойдется сооружение – не сообщается. Впереди конкурс на выбор подрядчика.

Будущий пирс предоставляет собой конструкцию из дерева и металла круглой формы. Пирс состоит из смотровой площадки и дорожки, соединяющей ее с берегом. Диаметр смотровой площадки 10 метров, длинна дорожки - 6 метров, ширина 3 метра. По краям круга установят скамейки.